Члены тура к «Титанику» подписывали договор с пунктом о летальном исходе

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Обломки «Титаника»

Участники тура на батискафе к обломкам «Титаника», который перестал выходить на связь 19 июня, подписывали договор с пунктом о летальном исходе, рассказал BBC писатель и журналист Майк Рейсс. Ранее он принимал участие в подобной экспедиции. По его словам, те, кто решили отправиться к «Титанику», должны были понимать все возможные риски, в том числе вероятность наступления смерти.

Вы подписываете соглашение, в котором один за другим перечисляется пункты о том, что вы можете умереть во время экспедиции. На первой странице договора слово смерть упоминается три раза. Когда я садился в субмарину, я думал, что это может быть конец, — сказал Рейсс.

Он подчеркнул, что погружение на дно моря не является отпуском или поиском острых ощущений. Это настоящее исследование, подчеркнул писатель.

О пропаже подводной лодки сообщалось накануне. Известно, что на борту пропавшего при спуске к «Титанику» батискафа находится британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг. Отмечается, что в настоящее время проводится поисково-спасательная операция в районе исчезновения глубоководного аппарата. Экспедицию организовала компания OceanGate Expedition.