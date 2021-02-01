Члены команды Байдена запрашивали у СМИ вопросы перед брифингами

https://static.news.ru/photo/10083fa4-6520-11eb-900e-96000091f725_660.jpg Фото: Europa Press/Keystone Press Agency

Члены команды американского президента, лидера демократов Джо Байдена неоднократно перед брифингами пытались узнать у журналистов, получивших аккредитацию, какие вопросы они намерены задавать на встрече. Об этом сотрудникам СМИ сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По имеющимся сведениям, к корреспондентам обращались люди, работающие в отделе коммуникаций в администрации главы Белого дома. Они выясняли, какие вопросы будут задаваться на ежедневных брифингах помощнику Байдена по связям и официальному представителю Госдепа Джен Псаки.

В журналистской среде эти запросы вызывают обеспокоенность. Один из корреспондентов подчеркнул, что, безусловно, наблюдать возвращение брифингов приятно. Однако пресса не может выполнять свою работу в пресс-комнате, если власти выбирают только нужные вопросы.

Представители отдела коммуникаций не стали опровергать эти сведения. Там отметили, что таким образом налаживаются отношения с прессой.

Наша цель — сделать ежедневный брифинг максимально полезным и информативным как для репортеров, так и для общественности. Частично достижение этой цели означает регулярное взаимодействие с корреспондентами для того, чтобы понять как Белый дом может быть наиболее полезен в предоставлении им необходимой информации, — цитирует сообщение портал The Daily Beast.

Как передавал NEWS.ru, в Белом доме не очень расстроены тем, что экс-президенту США Дональду Трампу закрыли доступ в Twitter. По словам пресс-секретаря нынешней администрации президента Джен Псаки, в отличие от Трампа Джо Байден идейно противостоит разжиганию ненависти в соцсетях.

Таким был её ответ на вопрос журналиста о том, как Байден отнёсся к решению руководства социальной сети о блокировке Трампа.