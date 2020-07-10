Члены «Храма Сатаны» в США хотят добиться равноправия через суд

https://static.news.ru/photo/8c4bf326-c255-11ea-be1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный сайт религиозной организации the Church of Satan

Американская религиозная организация «Храм Сатаны» сообщила, что хочет равных прав. В случае, если правительство США примет решение о добавлении на новый флаг штата Миссисипи фразу «На Бога уповаем», то члены организации хотели бы, чтобы был упомянут и Сатана.

Если на новом флаге будет нанесена религиозная фраза In God We Trust, то представители «Храма Сатаны» готовы защищать свои права в суде штата Миссисипи и добиться упоминания Сатаны.

Представители организации отметили, что, конечно, не все жители штата будут довольны подобной формулировкой, но членам «Храма Сатаны» хотелось бы, чтобы их религиозные чувства были также учтены. Они добавили, что они поддерживают смену флага с символикой конфедератов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Hill.

Как писал NEWS.ru ранее, губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата. Причиной стало наличие на нём символики Конфедерации, объединения южных штатов страны, поддерживавших рабство во времена Гражданской войны в XIX веке. За смену флага высказались почти 55% жителей штата. Жители Миссисипи смогут выбрать новый флаг в ноябре 2020 года.