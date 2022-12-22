«Читать надо Трампа»: библиотекарей в США заставляют изымать книги про геев В Америке набирает обороты борьба ревнителей благочестия и противников цензуры. Полем битвы стали книжные полки

Фото: shutterstock

Библиотеки американского штата Луизиана оказались в эпицентре борьбы за сохранение на своих полках книг, в которых есть ЛГБТ-персонажи. Как пишет The Guardian, им объявили войну консервативные активисты при поддержке части родителей, которые хотят защитить детей от разлагающего контента. Изъятия литературы требуют и в тех случаях, когда она хранится в разделе для взрослых. По данным Библиотечной ассоциации США, кампания набирает обороты по всей Америке и списки запретных книг постоянно пополняются. При этом они не спускаются властями сверху, чаще всего их составляют на местах. Аргументы всех сторон — в обзоре NEWS.ru.

Спасти молодежь

В Луизиане главным противником неподобающих книжек выступает Проект подотчетности библиотеки округа Сент-Таммани (St. Tammany Library Accountability Project). Его активисты потребовали изъять из открытого доступа литературу определенного содержания с целью «защитить детей от педофилии, порнографии и сексуальной эксплуатации». Речь идет о произведениях, где фигурируют «геи», «трансгендеры» и «небинарные люди» (не считающие свой пол ни мужским, ни женским).

В последнее время на книжных полках США появляется все больше историй, рассказывающих о детях и подростках с нетипичным опытом. Такая беллетристика современных авторов и становится главной мишенью критики.

Фото: shutterstock Американские консерваторы хотят оградить детей от ЛГБТ-повестки

Движение трансгендеров — это целая идеология, которая насаждается по всему миру. Расчет делается на долгосрочный поражающий эффект, направленный против нашей молодежи. Ее подсаживают на гормоны и операции. Мы не позволим им взять верх, — говорит активистка Дайан Бруни из 10-тысячного городка Ковингтон.

За последний год в наблюдательный совет окружной библиотеки поступили 82 жалобы на подозрительные книги. Правда, лишь 10% из них подпадают под категорию детской литературы и комиксов. Еще 1% относится к литературе для подростков. Остальные же предназначены для совершеннолетних. Но активисты настаивают на изъятии всех подряд.

К слову, в запретном списке оказались книги, не имеющие никакого отношения к ЛГБТ-тематике. В том числе о расовых противоречиях в Америке. Среди них роман «Самые голубые глаза» (The Bluest Eye) афроамериканской писательницы Тони Моррисон — лауреата Нобелевской премии по литературе и Пулитцеровской премии. Это история о темнокожей девушке, которая страстно мечтала иметь внешность как у ее белых сверстниц. По данным Американской библиотечной ассоциации (ALA), эту книгу пытаются запрещать и в других местах.

Книги по карточкам

Между тем библиотека Сент-Таммани в этом году уже приняла дополнительные меры по ограждению детей от литературы, которая в теории может им как-то навредить. Новый директор Келли Ларокка ввела особую систему карточек, и теперь ребенку не могут выдать книжку из взрослого фонда без присутствия родителей.

Фото: sttammanylibrary.org Библиотека округа Сент-Таммани сопротивляется изъятию книг

Но местные консерваторы настаивают, что этого недостаточно. На днях попечительский совет библиотеки собрался на специальное заседание, чтобы решить судьбу двух конкретных книжек, на которые поступили жалобы. Но в итоге участники не нашли в них никакой крамолы. «Они несут послание, что детей надо любить такими, какие они есть», — постановили члены правления.

У нас в штате самый высокий уровень убийств и материнской смертности. Также мы впереди планеты всей по числу заключенных в тюрьмах. Вот серьезные проблемы, которые напрямую угрожают нашим детям. Но мы ими не занимаемся, а вместо этого сеем ненависть под предлогом защиты этих самых детей! — возмущался член совета Мел Мануэль.

Коллеги пока не знают, надолго ли им удалось отстоять свободу доступа к книгам. Их оппоненты действуют сугубо демократически — они хотят настроить консервативных жителей Сент-Таммани проголосовать за урезание финансирования библиотеки, если та не выполнит их требования.

Такие прецеденты в США уже были. Городской библиотеке Сент-Мэриса (штат Канзас) угрожает закрытие в 2024 году, если до этого времени она не сумеет договориться с мэрией. В городе, где живут примерно 2700 жителей, сильна католическая община, которая следит за благочестием. А недавно муниципальная власть перешла к республиканцам, и они подключились к надзору за чистотой нравов.

Я буду бороться с этой идеологией, пока не умру! — пообещал вице-мэр Фрэнсис Оверкамп.

Фото: Mark Hertzberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Во многих библиотеках США книги детям выдаются по специальным карточкам. Это защита от «взрослого» контента

Ему уже удалось добиться изъятия с библиотечных полок книжки про трансгендерную девочку. Теперь городская комиссия потребовала внести в договор об аренде «пункт о морали», предписывающий убрать с полок соответствующую литературу. В противном случае его угрожают не продлить. Ассоциация гражданских свобод Канзаса заявила, что комиссия «перешла за черту авторитарной цензуры».

В свою очередь мэрия обвинила сотрудников библиотеки в неблагонадежности. По словам второго вице-мэра Джерарда Кляйнсмита, ничего хорошего нельзя ждать от культурного учреждения, где нет ни одной книги экс-президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, зато читателям предлагается целых шесть книг Хиллари Клинтон.

В библиотеках секса нет

На днях скандал в одной из техасских школ впервые дошел до федерального правительства. Директор Джереми Гленн при поддержке родительского комитета распорядился не только убрать из местной библиотеки 130 книг на тему секса (самая массовая акция в истории штата), но и пригрозил увольнением всем несогласным сотрудникам.

Новый совет школы очень, очень консервативен. Если у вас другие политические взгляды, лучше вам их спрятать поглубже, — предупредил директор. — Я признаю, что есть мужчины, которые считают себя женщинами. И женщины, которые думают, что они мужчины. Пусть люди верят, во что они хотят, но таким героям не место в наших библиотеках.

Фото: shutterstock Библиотечная ассоциация США говорит о «небывалой кампании по цензурированию книг»

Разговор во время закрытой встречи с коллективом слили в Сеть, и теперь им заинтересовалось Министерство образования. Директора проверяют на нарушение всевозможных законов — от первой поправки к Конституции США, гарантирующей свободу слова, до трудового законодательства.

Тем временем Американская библиотечная ассоциация (ALA) заявляет, что «кампания по цензурированию книг» по всей стране набирает обороты.

В 2021 году мы выявили 729 вызовов для публичных, школьных и университетских библиотек. Зафиксировано 1600 случаев индивидуальных изъятий книг. Это резкий скачок по сравнению с 273 книгами за предыдущий год. За все 20 лет, что мы мониторим ситуацию, наблюдается небывалое число попыток ввести запреты на книги. В основном — про межрасовые и нетрадиционные отношения, — отмечает ALA.

Правда, до запрета золотого фонда западноевропейской классики от Гомера до Марселя Пруста и Теннеси Уильямса в США пока все же не дошло.