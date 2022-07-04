«Чистое зло»: поведение Камалы Харрис взбесило жителей США Зрители Fox жёстко отреагировали на смех вице-президента США Харрис при вопросе о бензине

Фото: John G. Mabanglo/Pool/CNP/Global Look Press

Камала Харрис

Зрители телеканала Fox раскритиковали поведение вице-президента США Камалы Харрис во время обсуждения проблемы с ценами на бензин в стране. Выступая в Новом Орлеане, она рассмеялась, когда отвечала на вопрос о рекордных ценах на топливо.

В комментариях американцы жёстко отреагировали на такое поведение чиновника.

Они могут даже не водить машину, находясь в должности, какое им дело до того, сколько мы платим? Чистое зло, — написал один из зрителей.

О том, что проблема с дорогим бензином является не шуточной для американцев, они подтвердили в других комментариях: «Какого черта она думает, что всё так смешно, о, верно, ей не нужно ни за что платить, есть деньги налогоплательщиков», «Всё, что осталось сделать Камале, это сказать: „Пусть едят пирожные“», «Честно говоря, она смеялась только потому, что глупая», «Удивительно, что мы платим за неё и таких как она».

Ранее стало известно, что официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер поставила в упрёк основателю компании Amazon Джеффу Безосу поддержку желания нефтяных и газовых компаний «извлечь рекордные прибыли за счёт американского народа». Так, администрация США ответила миллиардеру, который раскритиковал президента Джо Байдена за призыв к владельцам автозаправок снизить цены на бензин.