«Чистое зло»: американский разведчик оценил политику США по Украине

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«Чистым злом» назвал политику Белого дома в отношении Украины отставной офицер американской разведки Скотт Риттер. Его слова прозвучали в эфире YouTube-канала The Left Lens. По мнению Риттера, позиция Вашингтона по Киеву е только не приносит пользы, но и действует Украине во вред.

Американская политика по Украине — не про творение добра, не про помощь кому-либо. Она про то, чтобы позволить целой нации умереть. Позволить умереть нации, которую мы постоянно называем своими друзьями, — сказал экс-разведчик.

Он предположил, что целью подобной политики может являться нанесение ущерба России, но никак не реальная поддержка Украины.

Риттер также добавил, что политика Вашингтона — «определение зла», а люди, реализующие таковую — его пособники.

Ранее американский журналист Джек Мерфи написал у себя на сайте, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) использует шпионов стран — европейских членов НАТО для попыток саботажа в России. При этом он подчеркнул, что разведчики из США не участвуют в саботаже напрямую, а занимаются координацией и контролем за проведением операции. Журналист считает, что чем дольше продлится конфликт на Украине, тем более дерзкой будет становиться диверсионная кампания Запада.