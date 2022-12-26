Число жертв зимнего шторма в США увеличилось до 34 человек

Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Количество погибших из-за сильных морозов и зимнего шторма в США увеличилось до 34, сообщает Associated Press. По предположению журналистов агентства, это число может еще вырасти, поскольку многие американцы оказались заперты стихией в своих домах.

По данным Национальной метеорологической службы, около 60% населения США столкнулись с предупреждениями о зимней погоде, а температура резко упала ниже нормы от востока Скалистых гор до горной системы Аппалачи.

Телеканал ABC уточнил, что больше всего жертв стихии зафиксировано в штате Нью-Йорк — 12. По словам губернатора Кэти Хокул, удалось спасти сотни людей, застрявших на дорогах в своих машинах.

На минувшей неделе резкое похолодание и снегопады обрушились на значительную часть страны. Во многих штатах температура упала до значений, близких к рекордным. Только за выходные были отменены более пяти тысяч авиарейсов.

По меньшей мере 23 человека погибли 24 декабря в США в различных инцидентах, связанных с зимним штормом. Американцы погибали в десяти штатах. Причиной множества ДТП, обрывов линий электропередачи и задержек авиарейсов стало резкое понижение температуры и снегопады, сильный ветер и гололедица.