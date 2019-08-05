Ещё один человек, пострадавший при стрельбе в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас) скончался в больнице. Таким образом, количество погибших увеличилось до 22. Об этом сообщает
Эту информацию подтвердили в больнице и полиции города.
Ранее полицейское управление города в Twitter сообщило о смерти еще одного пострадавшего.
В субботу, 3 августа, 21-летний мужчина открыл огонь по посетителям магазина Walmart в торговом центре города Эль-Пасо. В результате чего 20 человек погибли и 26 получили ранения.
Федеральные власти США рассматривают произошедшее в Эль-Пасо как акт внутреннего терроризма. Стрелку могут быть предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти.