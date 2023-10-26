Число жертв стрельбы в американском штате Мэн возросло до 22 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Число жертв стрельбы в американском городе Льюистоне, штат Мэн, увеличилось до 22 человек, сообщает Fox News, еще несколько десятков человек ранены. По данным телеканала, к расследованию подключилось ФБР, правоохранители уже задержали стрелка.

Им оказался житель города Роберт Кард, который, вооружившись автоматической винтовкой, вышел на улицу и открыл огонь по жителям. С оружием он посетил три самых людных места города — ресторан, магазин и развлекательный центр с боулингом. В Сети опубликовали кадры, на которых хорошо видно лицо мужчины.

Аналогичная трагедия произошла вечером 16 октября в Бельгии. Мужчина, отличающийся радикальными религиозными взглядами, внезапно открыл огонь из автомата по оживленной вечерней площади Сен-Клет в Брюсселе. От полученных ранений погибли два гражданина Швеции. После этого злоумышленник сел на скутер и скрылся с места происшествия, поймать его удалось лишь через несколько часов. Известно, что перед терактом мужчина записал видео, где сообщил, что своим поступком отомстит за мусульман.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо выразил глубокие соболезнования премьеру Швеции Ульфу Кристерссону в связи с убийством шведских болельщиков в Брюсселе. По словам бельгийского министра, он был в ужасе, когда узнал о случившемся.