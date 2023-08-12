Число жертв пожаров на Гавайях увеличилось до 67 человек Число погибших при природных пожарах на Гавайях увеличилось до 67 человек

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Число жертв природных пожаров на Гавайях возросло до 67 человек, заявили телеканалу CNN власти округа Мауи. По их данным, пожар в городе Лахайна пока не удается локализовать.

Подтверждена гибель 67 человек, — отмечает CNN.

Пожар на Гавайях стал одним из самых смертоносных стихийных бедствий в новейшей истории штата. До этого по числу жертв «первенствовало» цунами 1960 года, от удара которого погиб 61 человек.

Губернатор штата Джош Грин в эфире CNN подчеркнул, что все подтвержденные случаи гибели людей случились на улице. Еще предстоит провести разбор завалов, поэтому, возможно, число жертв изменится.

Лесные пожары на островах Мауи и Большом вспыхнули на фоне сухой и жаркой погоды. Их усугубил сильный ветер, способствовавший распространению огня. Уничтожен ряд населенных пунктов, включая популярный среди туристов город Лахайна.

Президент США Джозеф Байден распорядился подключить к борьбе с пожарами все структуры федерального подчинения на Гавайях, в том числе военных. Местным властям помогают бойцы нацгвардии и военные вертолеты.

Ранее сообщалось, что не менее шести человек погибли в результате лесных пожаров на гавайском острове Мауи. Мэр одноименного округа Ричард Биссен — младший 10 августа уточнил, что еще шесть человек пострадали. По его словам, более десятка человек, в том числе двое детей, были спасены из океана, однако некоторые все еще числятся пропавшими без вести. Мэр добавил, что большое количество построек сожжены дотла.