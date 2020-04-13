Число жертв коронавируса в США превысило 22 тысячи

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Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи рассказал об ограничениях, введённых в стране из-за коронавируса. По его словам, карантинные меры могут начать снимать в мае.

Власти проанализируют ситуацию в конце апреля и смогут понять, что следует разрешить в первую очередь, передаёт CNN. Очевидно, что в Нью-Йорке, переживающем ужасные испытания, всё будет иначе, — подчеркнул он....