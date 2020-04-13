Число жертв коронавируса в США превысило 22 тысячи

Более 555 тысяч человек заразились COVID-19 после проникновения коронавируса в США. Жертвами пандемии стали 22 020 человек.
Это следует из данных, которые
Согласно им, после заражения выздоровели 32 988 человек. В стране сделано более 2,8 млн тестов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Вайоминг стал последним американским штатом, в котором в 2020 году ввели режим масштабного бедствия из-за коронавируса. Объявил о новом статусе территории президент США Дональд Трамп. Впервые в истории президент объявляет, что режим масштабного бедствия существует во всех 50 штатах сразу.
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