Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк перевалило за 10 тысяч

Число пациентов, скончавшихся от коронавируса, в американском штате Нью-Йорк превысило 10 тысяч.
Об этом сообщил губернатор Эндрю Куомо во время пресс-конференции.
Ужасные новости. Мы наблюдаем выравнивание кривой на ужасающем уровне, — заявил он.
По словам Куомо, за минувшие сутки в штате скончался 671 человек. Таким образом, число смертей достигло 10 056.
В пасхальное воскресенье (12 апреля. — NEWS.ru) мы потеряли 671 жизнь, — сообщил губернатор.
Ранее NEWS.ru писал о том, что нью-йоркский застройщик и спонсор Республиканской партии США Стэнли Чера скончался на 78-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен