Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк перевалило за 10 тысяч

https://static.news.ru/photo/8ae21f7a-7da3-11ea-badd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Braulio Jatar/Global Look Press

Число пациентов, скончавшихся от коронавируса, в американском штате Нью-Йорк превысило 10 тысяч.

Об этом сообщил губернатор Эндрю Куомо во время пресс-конференции.

Ужасные новости. Мы наблюдаем выравнивание кривой на ужасающем уровне, — заявил он.

По словам Куомо, за минувшие сутки в штате скончался 671 человек. Таким образом, число смертей достигло 10 056.

В пасхальное воскресенье (12 апреля. — NEWS.ru) мы потеряли 671 жизнь, — сообщил губернатор.

Ранее NEWS.ru писал о том, что нью-йоркский застройщик и спонсор Республиканской партии США Стэнли Чера скончался на 78-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.