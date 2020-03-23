https://static.news.ru/photo/db8c55b4-6cd0-11ea-8e77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine/www.imago-images.de/Global Look Press

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось примерно на 10 тысяч, и в настоящий момент общее количество заболевших превышает 35 тысяч человек.

Около 17 тысяч заражённых приходится на долю штата Нью-Йорк. В списке лидеров по числу заболевших также штаты Вашингтон и Нью-Джерси. В каждом из них количество заразившихся приближается к двум тысячам.

Всего в США от коронавируса скончался 471 человек. Первое место по количеству летальных исходов занимает Нью-Йорк — 153 человека, сообщает «Интерфакс».

Согласно последним данным, в мире заражены коронавирусом 343,7 тысячи человек, скончались 14,7 тысячи, более 97 тысяч выздоровели. В России число заразившихся составляет 367 человек, из которых выздоровели 18.

Ранее NEWS.ru писал, что в США коронавирус диагностировали у сотрудника Секретной службы. Он находится на карантине.