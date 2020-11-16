16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 11 млн

02:53, 16 ноября 2020 44
Фото: Unsplash

Университет Джонса Хопкинса обнародовал данные, согласно которым число выявленных случаев заражения COVID-19 в Соединённых Штатах 15 ноября составило 11 022 584. Исследовательский центр суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Отмечается, что миллион новых случаев был выявлен за последние шесть дней. За время пандемии в США от осложнений заболевания скончались 246 073 человека, в стране зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом и смертей от него.

К 15 ноября число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в мире перешагнуло отметку в 54 миллиона — 54 296 615 подтверждённых диагнозов.

Жертвами коронавируса за всё время с начала пандемии стали 1 315 881 человек. Вылечились более 34,7 миллиона заболевших.

В России 15 ноября коэффициент распространения COVID-19 вырос до 1,07. Согласно данным специалистов, в Москве показатель находится на том же уровне, при этом 14 ноября он составлял 0,94.

Как писал NEWS.ru, американские журналисты заявляют, что президент США Дональд Трамп перестал уделять внимание вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, несмотря на ухудшение ситуации с заболеваемостью в стране. По их мнению, политика больше интересует  голосование, а не проблема распространения инфекции.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео