Число заразившихся коронавирусом в США превысило 11 млн

Университет Джонса Хопкинса обнародовал данные, согласно которым число выявленных случаев заражения COVID-19 в Соединённых Штатах 15 ноября составило 11 022 584. Исследовательский центр суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Отмечается, что миллион новых случаев был выявлен за последние шесть дней. За время пандемии в США от осложнений заболевания
К 15 ноября число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в мире перешагнуло отметку в 54 миллиона — 54 296 615 подтверждённых диагнозов.
Жертвами коронавируса за всё время с начала пандемии стали 1 315 881 человек. Вылечились более 34,7 миллиона заболевших.
В России 15 ноября коэффициент распространения COVID-19 вырос до 1,07. Согласно данным специалистов, в Москве показатель находится на том же уровне, при этом 14 ноября он составлял 0,94.
Как писал NEWS.ru, американские журналисты заявляют, что президент США Дональд Трамп перестал уделять внимание вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, несмотря на ухудшение ситуации с заболеваемостью в стране. По их мнению, политика больше интересует голосование, а не проблема распространения инфекции.