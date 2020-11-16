Число заразившихся коронавирусом в США превысило 11 млн

https://static.news.ru/photo/bd1f5f9e-279d-11eb-a4af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Университет Джонса Хопкинса обнародовал данные, согласно которым число выявленных случаев заражения COVID-19 в Соединённых Штатах 15 ноября составило 11 022 584. Исследовательский центр суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Отмечается, что миллион новых случаев был выявлен за последние шесть дней. За время пандемии в США от осложнений заболевания скончались 246 073 человека, в стране зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом и смертей от него.

К 15 ноября число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в мире перешагнуло отметку в 54 миллиона — 54 296 615 подтверждённых диагнозов.

Жертвами коронавируса за всё время с начала пандемии стали 1 315 881 человек. Вылечились более 34,7 миллиона заболевших.

В России 15 ноября коэффициент распространения COVID-19 вырос до 1,07. Согласно данным специалистов, в Москве показатель находится на том же уровне, при этом 14 ноября он составлял 0,94.

Как писал NEWS.ru, американские журналисты заявляют, что президент США Дональд Трамп перестал уделять внимание вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, несмотря на ухудшение ситуации с заболеваемостью в стране. По их мнению, политика больше интересует голосование, а не проблема распространения инфекции.