Число заражений COVID-19 в США превысило 20 миллионов

https://static.news.ru/photo/e99675ce-4c5c-11eb-96d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врачи Соединённых Штатов выявили больше 20 миллионов случаев заражения коронавирусом за всё время пандемии.

Общее число пациентов, заболевших COVID-19 в стране составило 20 007 149, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который собирает информацию о заражениях из официальных источников и СМИ. При этом от коронавируса погибли 346 408 американцев.

США продолжают удерживать лидирующую позицию в мире по уровню заболеваемости. На втором месте Индия (10,2 млн), на третьем — Бразилия (7,6 млн). Россия занимает четвёртое место.

В мире за минувшие сутки выявлено 470 046 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболели 81,9 млн жителей Земли.

За 24 часа жертвами инфекции стали 9,9 тысячи человек, а общее число умерших превышает 1,8 млн человек.

Ранее американские врачи выявили в штате Флорида первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Его носителей также обнаружили в штатах Колорадо и Калифорния, писал NEWS.ru.