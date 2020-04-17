Число заболевших коронавирусом в США перевалило за 700 тысяч

Число подтверждённых случаев коронавируса в Соединённых Штатах Америки превысило 700 тысяч.
Об этом сообщили в Университете Джонса Хопкинса, публикующем статистические данные о ситуации с COVID-19. Согласно его информации, на данный момент в Штатах выявили 701 131 случай коронавируса. От заболевания уже скончались почти 37 тысяч человек, выздоровели более 58 тысяч пациентов.
Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Нью-Йорке. Здесь от коронавируса скончались свыше 13 тысяч человек,
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп и губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо вступили друг с другом в перепалку из-за того, как штат Нью-Йорк реагирует на коронавирус.
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