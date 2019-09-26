https://static.news.ru/photo/aaba78ca-e03b-11e9-b6e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жители американских штатов Джорджия и Флорида скончались из-за вызванного курением вейпа заболевания.

Общее число умерших от этой болезни в США возросло до 11 человек, сообщает Daily Mail .

Vaping death toll hits 11 https://t.co/xsH2X5xQs7 — The Sun (@TheSun) September 26, 2019

От загадочного заболевания лёгких, связанного с вейпами, в Штатах пострадали по меньшей мере 530 человек.

Причиной вспышки лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в США может являться производное от витамина Е вещество. 11 сентября американский лидер Дональд Трамп, комментируя проблему использования электронных сигарет, сказал, что они очень опасны, от них умирают дети. Он призвал принять строгие правила и законы, регламентирующие их употребление.

25 сентября в отставку ушёл Кевин Бёрнс, занимавший пост генерального директора одной из крупнейших в мире компаний по производству систем доставки никотина Juul Labs. В августе в интервью Бёрнс рассказал, что электронные сигареты и вейпы создавались с расчётом на взрослую аудиторию. Он извинился перед родителями за то, что многие подростки используют продукцию Juul. Также Бёрнс признал, что сообщения о заболеваниях лёгких, которые, предположительно, вызывает курение вейпов, являются тревожными, писал News.ru.