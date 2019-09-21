https://static.news.ru/photo/c0e5d488-dcbb-11e9-a77f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Dave Hedstrom/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в 2019 году публиковал больше сообщений в Twitter по сравнению с прошлым годом, а также чаще и дольше выступал на публике. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные сайта Factba.

По информации телеканала, Трамп стал чаще публиковать собственные сообщения, а не ретвиты других пользователей. С начала года в среднем за неделю он писал около 83 твитов, что на 43% больше, чем годом ранее.

В 2019 году выступления американского лидера длились 1 час 22 минуты в среднем, удлинившись на 26% по сравнению с прошлым годом. Кроме прочего, Трамп чаще стал общаться с журналистами до и после своих полётов.

Телеканал обратился в администрацию Белого дома за пояснениями, с чем связана подобная активность, но там пока не ответили на запрос, отмечает РБК .

Как ранее писал News.ru, Трамп на своей странице в соцсетях 21 сентября сделал заявление, что не обсуждал по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским «ничего противозаконного».