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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о распространении коронавируса в стране. По его словам, на территории государства умерли 50 пациентов.

Такое заявление он сделал в ходе брифинга в Белом доме, передаёт ТАСС.

В настоящий момент у нас 50 смертей, — подчеркнул глава государства.

Как писал NEWS.ru, в марте коронавирусная инфекция стала пандемией. Государства закрывают границы, мировая экономика падает. От инфекции погибли 5,5 тысячи пациентов. Выздоровели 72,3 тысячи, в том числе 65,6 тысячи граждан Китая, который стал первым очагом инфекции в декабре 2019 года.

В России заболели 59 человек, шестерых выписали из больницы.