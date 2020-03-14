Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о распространении коронавируса в стране. По его словам, на территории государства умерли 50 пациентов.
Такое заявление он сделал в ходе брифинга в Белом доме,
В настоящий момент у нас 50 смертей, — подчеркнул глава государства.
Как писал NEWS.ru, в марте коронавирусная инфекция стала пандемией. Государства закрывают границы, мировая экономика падает. От инфекции погибли 5,5 тысячи пациентов. Выздоровели 72,3 тысячи, в том числе 65,6 тысячи граждан Китая, который стал первым очагом инфекции в декабре 2019 года.
В России заболели 59 человек, шестерых выписали из больницы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен