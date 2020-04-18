Число смертей от коронавируса снизилось в штате Нью-Йорк

https://static.news.ru/photo/020892ee-8193-11ea-9327-fa163e074e61_660.jpg Фото: Braulio Jatar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что смертность от коронавируса идёт на спад, за последние сутки в штате умерли 540 человек.

Мы больше не находимся на верхней планке, но до сих пор ситуация не является положительной, — заявил Куомо.

Так, 13 апреля скончались 778 человек, а 17 апреля было зафиксировано 540 умерших. Также уменьшился поток пациентов в отделения интенсивной терапии. Куомо вновь не назвал общее число заболевших в штате.

По данным телеканала CNN, от коронавируса в штате Нью-Йорк умер 17 131 пациент, общее число больных составляет 235 395 человек.

NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с Эндрю Куомо. Он заявил, что губернатор слишком много жалуется, а нужно «делать дело».

Общее число заболевших в США перевалило за 700 тысяч. От заболевания умерли почти 37 тысяч человек, излечились 58 тысяч пациентов.