Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 60 млн

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В США число выявленных случаев заражеия COVID-19 превысило 60 млн. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, в США выявлено 60 062 077 случаев заражения коронавирусом. Умерли более 837 тысяч.

В начале января в США был установлен печальный рекорд по числу ежедневных заражений: за сутки в стране заболели более 1 млн человек.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов предположил, что после новогодних каникул в России случится подъём заболеваемости коронавирусом из-за распространения штамма «омикрон».