Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 16 миллионов

https://static.news.ru/photo/704fe5ac-3cca-11eb-bdb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cpl. Samantha Hall/Cpl. Samantha Hall

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в США превысило 16 миллионов, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, суммирующего данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Так, по состоянию на вечер 12 декабря, в США зарегистрировано 16 014 839 случаев инфицирования. Жертвами заболевания стали 297 501 человек.

При этом за минувшие сутки выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусом. За последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 231 775 американцев. Прежний рекорд был зафиксирован 5 декабря, когда за сутки заразились более 227 тыс. человек.

Кроме того, за эти сутки в Штатах скончались 3309 пациентов с диагностированным ранее коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, свыше 50 млн человек излечились от COVID-19 в мире. Об этом говорится на сайте Worldometers. Повторный отрицательный тест получил 50 313 851 пациент.