Число привившихся от COVID-19 американцев превысило число заразившихся

В США число привившихся от COVID-19 граждан превысило общее количество инфицированных в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По информации агентства, в настоящее время одна или две дозы вакцины были
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Штатах в результате заражения коронавирусом умерли более 443 тысяч человек. Страна занимает первое место в мире по числу заражений и смертей.
Ранее вступивший в должность президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что органам здравоохранения страны понадобится несколько месяцев на то, чтобы привить от коронавируса большинство американцев. Об этом писал NEWS.ru.