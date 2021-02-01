Число привившихся от COVID-19 американцев превысило число заразившихся

https://static.news.ru/photo/728ad030-de83-11e9-bae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikhail Pletsky/Russian Look

В США число привившихся от COVID-19 граждан превысило общее количество инфицированных в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, в настоящее время одна или две дозы вакцины были введены 26,5 миллиона американцев. При этом, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 26,2 миллиона случаев заражения. В среднем за сутки в США вводят 1,35 миллиона доз вакцины, что превышает все мировые показатели.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Штатах в результате заражения коронавирусом умерли более 443 тысяч человек. Страна занимает первое место в мире по числу заражений и смертей.

Ранее вступивший в должность президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что органам здравоохранения страны понадобится несколько месяцев на то, чтобы привить от коронавируса большинство американцев. Об этом писал NEWS.ru.