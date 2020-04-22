Число поступивших с подозрением на COVID-19 в Нью-Йорке выросло

https://static.news.ru/photo/cecc792a-84b4-11ea-9b6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассказал о ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, число людей, поступивших в больницы с подозрением на СOVID-19.

C 19 по 20 апреля с таким диагнозом поступило 252 пациента, что на 48 человек больше, чем днём ранее, передаёт NY1. При этом сократилось число больных, подключённых к аппаратам ИВЛ.

Мы должны смотреть правде в глаза. Совершенно очевидно, что мы не должны ослаблять усилий в борьбе с пандемией, — отметил он.

Градоначальник добавил, что власти города изучают вопрос об организации празднования Дня независимости.

Торжества в этот день обязательно должны состояться, и это станет символом нашей стойкости, — заключил он.

По состоянию к 22 апреля в мире уже свыше 2,56 млн заболевших, умерли порядка 177,8 тысячи человек, свыше 697,6 тысячи исцелились. В России официально зарегистрировано около 58 тысяч случаев заражения. При этом 513 пациентов скончались и более 4,4 тысячи выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия отправила в США самолёт с оборудованием и средствами защиты для борьбы с коронавирусом. А затем между государствами был заключён контракт на поставку американских комплектующих для производства в РФ аппаратов ИВЛ.