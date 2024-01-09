Число пострадавших при взрыве в техасском отеле увеличилось AP: число пострадавших при взрыве в техасском отеле возросло до 20

Фото: Bernd WÃ�stneck/dpa/Global Look Press

Не менее 20 человек получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва в отеле Sandman Signature в американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местных пожарных. Ранее речь шла о десяти раненых.

Согласно предварительной версии, причиной случившегося стал взрыв газа. Как пишет АР, в отеле проводился ремонт.

В свою очередь издание The New York Times сообщает об одном пропавшем без вести после взрыва. Кроме того, по данным издания, один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще двое — в тяжелом. По словам пожарных, на месте происшествия ощущался взрыв газа.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 10 человек пострадали в результате взрыва в одном из отелей города Форт-Уэрт. Серьезные повреждения получили два первых этажа здания.

Ранее в одном из районов шотландского города Эдинбург произошел взрыв в жилом доме. Хлопок было слышно за несколько километров, двоих человек удалось спасти. Здание в результате взрыва было полностью разрушено.