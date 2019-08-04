https://static.news.ru/photo/259b2716-b6b0-11e9-8672-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС

Полиция города Дейтон штата Огайо сообщила о 26 пострадавших во время стрельбы в районе Орегон.

Ещё 10 человек погибли в результате инцидента, сообщается в Twitter ведомства.

#OregonDistrict #update Mayor Whaley: Suspect opened fire in the Oregon District wearing body armor.

There are 10 people dead including the shooter, 26 others injured.

Officers neutralized the shooter in less than a minute. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) 4 августа 2019 г.

Ранее 3 августа в городе Эль-Пасо на западе штата Техас в результате стрельбы погибли 20 человек и ещё 26 пострадали. Второй подобный инцидент произошёл в Дейтоне (Огайо). Там жертвами стали по меньшей мере 10 человек.

Как писал News.ru, полиция США установила, что стрельбу по людям в Техасе открыл 21-летний белый американец Патрик Крузиос. В манифесте, опубликованном в соцсетях, он написал, что защищает Америку от нашествия иностранцев, которые негативно влияют на её экономику и культуру.