Власти Нью-Йорка увеличили группировку полицейских после двух за сутки массовых убийств на территории США.
По данным телеканала
Ранее News.ru писал, что в городе Эль-Пасо на западе штата Техас в результате стрельбы погибли 20 человек. Полиции удалось установить личность стрелка. Это 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержу новозеландского убийцы. В нём он сообщает, что «защищает страну от иностранного нашествия». Преступник считает, что это пагубно влияет на культуру и экономику США.
В этот же день в Дейтоне (Огайо) произошёл такой же инцидент. Жертвами стали как минимум девять человек. Ещё по меньшей мере 16 человек обратились в больницы с ранениями.