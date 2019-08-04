https://static.news.ru/photo/4bd13834-b6bb-11e9-8ecd-fa163e074e61_660.jpg

Власти Нью-Йорка увеличили группировку полицейских после двух за сутки массовых убийств на территории США.

По данным телеканала NY1 , возросло количество патрулей в местах массового скопления людей, в том числе на площади Таймс-сквер.

Ранее News.ru писал, что в городе Эль-Пасо на западе штата Техас в результате стрельбы погибли 20 человек. Полиции удалось установить личность стрелка. Это 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержу новозеландского убийцы. В нём он сообщает, что «защищает страну от иностранного нашествия». Преступник считает, что это пагубно влияет на культуру и экономику США.

В этот же день в Дейтоне (Огайо) произошёл такой же инцидент. Жертвами стали как минимум девять человек. Ещё по меньшей мере 16 человек обратились в больницы с ранениями.