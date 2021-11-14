Число погибших в давке на концерте Трэвиса Скотта возросло до 10

Число погибших в результате давки на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе увеличилось до 10 — в больнице скончался получивший травмы 10-летний мальчик. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на адвокатов семьи ребёнка. Давка произошла во время выступления рэпера Трэвиса Скотта.

По словам юристов, мальчик поступил в больницу с тяжелыми травмами мозга, печени и почек, поэтому пришлось ввести его в медицинскую кому. Несмотря на все усилия врачей, спасти ребёнка не удалось.

Семья сегодня оплакивает окончательную, непостижимую потерю их дорогого маленького сына... Мы намерены искать ответы и добиваться справедливости ради этой семьи, — цитирует телеканала адвокатов.

Инцидент произошёл 5 ноября в первый день двухдневного фестиваля. На мероприятие в общей сложности собрались около 50 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, во время выступления Трэвиса Скотта толпа хлынула к сцене. В результате в давке погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет и ещё свыше 300 пострадали. Из них 17 человек были госпитализированы. Второй день фестиваля был отменён.