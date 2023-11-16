Число одобряющих помощь Украине американцев резко снизилось Fox News: число одобряющих помощь Украине американцев упало с 63% до 54%

Фото: МО Украины

Число американцев, поддерживающих финансовую помощь Киеву, снизилось, следует из опроса телеканала Fox News. Согласно исследованию, за отправку средств Украине выступают 54% респондентов, в то время как в январе эту идею поддерживали 63%.

Доля жителей США, выступающих против поддержки Киева, выросла до 43%. В начале 2023 года такой точки зрения придерживались 34% респондентов.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что средства в бюджете CША на оказание помощи Киеву почти закончились. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель задолго до этого предупреждал, что помощь Украине со стороны Вашингтона может сократиться и страны Евросоюза, по его словам, должны быть политически готовы к тому, чтобы компенсировать нехватку.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что администрация США активно работает с конгрессом над разработкой механизма оказания дальнейшей помощи. По его мнению, если не получится утвердить предложенные Байденом бюджетные ассигнования, национальным интересам страны будет нанесен ущерб, а обороноспособность Украины резко снизится.