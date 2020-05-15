Число инфицированных коронавирусом в США превысило 2 миллиона

Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Фрэнк Клотц заявил, что у Соединённых Штатов нет технической необходимости проводить ядерные испытания. Он добавил, что опасается политических причин для возобновления испытаний.

Технических причин нет. Если же есть политические причины или соображения относительно проведения испытаний, то я опасаюсь последствий. <...> Это была бы просто плохая политика без каких бы то ни было...