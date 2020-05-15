Число инфицированных коронавирусом в США превысило 2 миллиона

В Соединённых Штатах количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло отметки в 2 000 464 в ночь на четверг, 11 июня.
Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии умерли 112 908 человек, вылечились 533 504 пациентов.
Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в штате Нью-Йорк (380 156 заболевших), затем в Нью-Джерси (165 364 случаев) и третье место занимает Калифорния (139 715 случаев инфицирования).
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни пояснила, что рост случаев инфицирования коронавирусной инфекции связан с увеличением тестирования в стране.
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