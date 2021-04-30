Чиновники США поспорили из-за отмены патентов на вакцину

https://static.news.ru/photo/a7189f90-aa73-11eb-8f41-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белом доме обсуждают возможность нарушения патентных прав при изготовлении вакцин и препаратов против коронавируса. Такое предложение уже вызвало множество дискуссий и разделило сотрудников администрации президента США Джо Байдена на два лагеря, сообщает The Washington Post.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи выступил за обмен технологиями. По мнению специалиста, такое сотрудничество лишь способствует ускоренному созданию собственных вакцин. Аналогичной точки зрения придерживаются сенаторы от партии демократов, среди которых Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.

Речь идёт о приостановке соглашения Всемирной торговой организации о правах интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса, уточнила торговый представитель США Кэтрин Тай. Чиновница считает, что в текущей ситуации это возможно.

Однако нашлись и те, кто категорически не согласен с идеей отмены патентных прав. Прежде всего, это граждане, которые так или иначе связаны со сферой производства медикаментов. По их мнению, отказ от патентов породит юридические проблемы. В качестве одного из аргументов противники инициативы ссылаются на Россию и Китай, которые якобы получат доступ к технологиям.

Ранее сообщалось о поступлении в Индию первой партии вакцины против коронавируса «Спутник V» российского производства. Таким образом, «Спутник V» стал третьей прививкой, допущенной к применению в республике.