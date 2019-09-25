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Ряд высокопоставленных официальных лиц в администрации президента США пытались не допустить телефонного разговора Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Они опасались, что в ходе беседы хозяин Белого дома мог получить информацию, которая способна навредить демократу Джо Байдену – потенциальному конкуренту Трампа на предстоящих президентских выборах. Об этом The Washington Post рассказали представители действующей и прежней власти США.

Ранее News.ru писал, что Трамп согласился на публикацию полной стенограммы его разговора с Зеленским. Документ будет обнародован 25 сентября.