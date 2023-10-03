Чиновника Пентагона обвинили в организации собачьих боев

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Заместителя руководителя информационного Управления по вопросам командования, управления и связи в Пентагоне Фредерика Морфилда обвинили в организации собачьих боев, сообщает The Washington Post. По информации издания, он занимался этим вместе со своим другом в течение 20 лет. В настоящее время мужчина задержан.

Мы можем подтвердить, что этого человека (Морфилда. — NEWS.ru) больше нет на рабочем месте, но мы не можем далее комментировать кадровые вопросы, — сказал представитель Пентагона Тим Горман.

Издание отмечает, что Морфилд вместе с приятелем готовили собак к поединкам, убивали тех животных, которые не умирали на ринге, а также делали ставки. В домах подозреваемых полицейские нашли кабели для умерщвления собак, металлические ошейники, цепи и пятна крови. Отмечается, что на чиновника Пентагона многократно жаловались из-за жестокого обращения с собаками.

Ранее в городе Харцызске в ДНР неизвестный в маске ночью прострелил собаке голову из арбалета. Это произошло в центре города на глазах у местного жителя, который в этот момент стоял на балконе. Молодой человек побежал на улицу, но стрелка там уже не было, как и собаки. Однако вскоре раненую собаку отыскали, оказалось, что ее привезли из соседнего города и бросили на улице.