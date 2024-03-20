Американский чиновник получил ранение во время обыска его дома

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Исполнительный директор аэропорта Билла и Хиллари Клинтон в Арканзасе получил ранение, когда федеральные агенты пытались провести обыск в его доме, сообщил New York Post. В перестрелке пострадал еще один человек.

Полиция штата Арканзас сообщила, что стрельба произошла в 06:00 по местному времени (14:00 мск) на улице Дюранс-Корт в Литл-Роке во время обыска дома 53-летнего исполнительного директора аэропорта Брайана Малиновски.

Малиновски был ранен, ему оказали помощь на месте происшествия, а затем доставили в местную больницу. Информации о его состоянии нет. Также не опасное для жизни ранение получил агент Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Бюро и полиция Литл-Рока попросили полицию штата провести расследование инцидента.

Власти не сообщили о причинах и обстоятельствах стрельбы или кто первым открыл огонь. Дело будет передано прокурорам, которые определят, была ли сила использована в соответствии с законом штата.

Малиновский присоединился к национальному аэропорту Билла и Хиллари Клинтон в 2008 году в качестве директора по строительству и развитию и был назначен заместителем директора в 2009 году, как указано в его биографии на сайте аэропорта.

Ранее человек погиб при стрельбе после чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс» в Парадайсе (штат Невада). Еще девять человек получили ранения.