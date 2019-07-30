https://static.news.ru/photo/73805d56-b2fb-11e9-97a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Brandon/AP/TASS

Металлическую ограду перед фронтальным видом Белого дома в Вашингтоне демонтируют, чтобы заменить на более высокую.

Работу над проектом нового ограждения в 2014 году начали Секретная служба США, которая отвечает за охрану здания, и управление национальных парков, в ведении которого находятся территория и сам забор, сообщает РИА Новости .

После завершения установки в 2021 году ограждение вырастет с двух до четырёх метров. В него будет вмонтирована система обнаружения проникновения, а также применена «технология против залезания».

Ранее News.ru писал, что Верховный суд США разрешил Дональду Трампу потратить $2,5 млрд из фондов Пентагона на строительство пограничной стены. С администрацией президента судились демократы и организации по защите окружающей среды.