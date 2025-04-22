Четырехлетняя девочка жила с трупами матери и брата в течение двух недель NYP: четырехлетняя американка жила с трупами матери и брата две недели

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Маленькая девочка по имени Промис оказалась заперта в доме с разлагающимися останками 38-летней матери и восьмилетнего брата на две недели, инцидент произошел в Нью-Йорке, передает New York Post. Четырехлетнего ребенка в сильном истощении нашли родственники. Все это время девочка ела только шоколад.

В материале сказано, что, скорее всего, первой ушла из жизни страдающая астмой мать девочки. В частности, ее жизнь прервалась из-за остановки сердца. Что касается брата, то он был рожден недоношенным и нуждался в кормлении через зонд.

Как рассказали соседи, девочку можно было спасти раньше. Однако сотрудники Службы по делам детей, которых они вызвали, ушли, постучавшись в дверь и не получив ответа. Аналогичным образом поступили и правоохранители. Известно, что мать девочки уже обвинялась в пренебрежительном отношении к детям.

Ранее сообщалось, что 41-летняя мать на две недели выселила своих сыновей из дома на участке в СНТ «Химик-2», расположенном в Кировском районе Ленинградской области. Троим сыновьям в возрасте 7, 9 и 11 лет было разрешено жить в бане. Их не кормили. Мальчики занимались попрошайничеством в дачном массиве, при этом никто из них в школу не ходил.