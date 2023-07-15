Четыре человека погибли в результате стрельбы в Джорджии

Фото: IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в американском городе Хэмптон, штат Джорджия. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на власти города. Причины случившегося пока не установлены.

По данным властей, в городе произошел «инцидент с интенсивной стрельбой». Подозреваемый в настоящее время остается на свободе. Другие подробности не приводятся.

Полиция начала расследование случившегося.

Ранее СМИ сообщили, что в США зафиксировано рекордное число массовых убийств. Всего за шесть месяцев 2023 года подобные атаки в стране происходили 28 раз. Их жертвами в общей сложности стали 140 человек. Как уточнили СМИ, к массовым относятся те убийства, жертвами которых становятся четыре и более человека за 24 часа.

Вечером 15 июля стало известно, что стрельба произошла в городе Кудрово в Ленинградской области. По имеющимся данным, в разгар драки один из участников достал пистолет и начал стрелять в оппонентов. Пострадали по меньшей мере два человека.