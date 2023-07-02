Четыре человека погибли и два десятка пострадали при стрельбе в Балтиморе Четыре человека погибли и 25 пострадали при стрельбе в Балтиморе

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

По меньшей мере четыре человека погибли и еще 25 получили ранения в результате стрельбы в американском городе Балтимор (штат Мэриленд), сообщает BNO News. На месте происшествия работают полицейские и медики.

ЧП произошло днем 2 июня в районе Бруклин Хоумс, в южной части города. На мероприятие под названием «День Бруклина» собрались свыше 100 человек. По словам очевидцев, они слышали от 20 до 30 выстрелов.

Официально информация о количестве погибших пока не подтверждена. По данным полиции, число пострадавших составляет 29 человек. Из них 10 были доставлены в больницы, а остальные обратились за медпомощью самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в штате Мичиган произошла перестрелка во время уличного праздника. В результате погибли два человека — 19-летний юноша и женщина в возрасте 51 года. Еще 15 человек пострадали. По данным местной полиции, в перестрелке использовалось по меньшей мере пять единиц оружия разных калибров.

В середине июня неизвестный открыл стрельбу на фестивале электронной музыки Beyond Wonderland в США. Два человека были убиты, еще трое получили ранения. Подозреваемого задержала полиция.