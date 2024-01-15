Четыре человека погибли при падении воздушного шара в США

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

По меньшей мере четыре человека погибли в результате падения воздушного шара в американском городе Элой, штат Аризона, сообщила местная полиция на странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Еще один человек получил травмы. Инцидент произошел утром 14 января.

Около 07:50 утра (17:50 мск) воздушный шар упал в пустынной местности к востоку от бульвара Саншайн и Ханна-Роуд в Элое. В результате инцидента четыре человека погибли и один получил серьезные травмы, — говорится в сообщении.

В настоящее время полиция начала расследование происшествия. О причинах падения шара не сообщается.

Ранее голливудский актер Кристиан Оливер и его дети погибли в авиакатастрофе на Карибах. Оливер с дочерьми 10 и 12 лет находились на борту небольшого одномоторного самолета, который вылетел в направлении Сент-Люсии. Крушение частного борта унесло жизни четырех человек, включая пилота, актера и его детей.

Также стало известно, что стратегический бомбардировщик B-1B Lancer разбился при посадке на авиабазе Элсуорт в США. Четыре члена экипажа смогли катапультироваться. Самолет выполнял учебное задание, при этом на аэродроме в Южной Дакоте была плохая видимость, облачность и минусовая температура. Правоохранители начали расследование, авиабазу временно закрыли.