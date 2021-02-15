Четыре человека погибли при крушении вертолёта в США

Вертолёт потерпел крушение в районе Американских Виргинских островов. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщает телеканал АВС.
По данным СМИ, инцидент
На месте происшествия спасатели обнаружили четыре тела. Личности погибших выясняются.
Устанавливается также принадлежность вертолёта. Причины крушения пока неизвестны.
Ранее NEWS.ru сообщил, что вертолёт разбился недалеко от французского горнолыжного курорта Куршевель в Альпах, сообщили власти департамента Савойя, где располагается место крушения. В результате ЧП погибли два человека.