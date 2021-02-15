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Четыре человека погибли при крушении вертолёта в США

07:13, 16 февраля 2021 12
Фото: Jerome Gilles/ZUMAPRESS.com

Вертолёт потерпел крушение в районе Американских Виргинских островов. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщает телеканал АВС.

По данным СМИ, инцидент произошёл на западной оконечности острова Сент-Томас. Сообщение о крушении поступило экстренным службам около 15:14 по местному времени.

На месте происшествия спасатели обнаружили четыре тела. Личности погибших выясняются.

Устанавливается также принадлежность вертолёта. Причины крушения пока неизвестны.

Ранее NEWS.ru сообщил, что вертолёт разбился недалеко от французского горнолыжного курорта Куршевель в Альпах, сообщили власти департамента Савойя, где располагается место крушения. В результате ЧП погибли два человека.

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