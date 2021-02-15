Четыре человека погибли при крушении вертолёта в США

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Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о том, что власти не пытались скрыть истинное число умерших после заражения коронавирусом в домах престарелых в 2020 году, однако не обнародовали данные так быстро, как следовало.

По словам губернатора, обо всех смертях всегда точно и публично сообщалось, однако властям штата нужно было «предоставлять как можно больше информации как можно скорее». Никаких оправданий. Я беру на себя...