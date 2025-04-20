Четыре человека погибли при крушении самолета Cessna Одномоторный самолет потерпел крушение в американском штате Иллинойс

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Четыре человека погибли в результате крушения одномоторного самолета Cessna C180G в американском штате Иллинойс, сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию. По информации агентства, воздушное судно рухнуло в поле, при падении оно задело линии электропередачи.

Одномоторный самолет упал в поле в центральном Иллинойсе, все четыре человека, находившиеся на борту, погибли, — отметили правоохранители.

Погибшими оказались двое мужчин и две женщины. Власти штата приступили к расследованию, чтобы установить все детали трагедии, на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кемерово самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки. Пострадавших нет, воздушное судно временно отстранено от полетов. 177 пассажиров были успешно доставлены в терминал воздушной гавани.

До этого гражданин США Акиньела Сава Тейлор, угрожая ножом, захватил самолет авиакомпании Tropic Air Belize, летевший внутренним рейсом из Коросаля в Сан-Педро. Мужчина хотел, чтобы экипаж дозаправился и вывез его из Белиза. На борту находились 14 пассажиров. У одного из них было лицензированное оружие. Тейлор был застрелен после того, как ранил ножом трех человек.