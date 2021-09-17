Четыре человека арестованы на митинге в Вашингтоне

В ходе митинга сторонников бывшего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне полиция Капитолия арестовала четырёх человек. У одного из арестованных было обнаружено оружие. Об этом сообщает правоохранительное ведомство.

Кто-то указал на похожий на пистолет предмет в руке у мужчины в толпе. Свидетель сообщил офицеру полиции, который задержал подозреваемого, — сообщает полиция Капитолия в своём отчёте.

Позднее правоохранители установили, что задержанный действительно был вооружён. Кроме того, два человека были арестованы по выданным в Техасе ордерам, ещё один — за нарушение условий освобождения.

Митинг у Капитолия организовали в субботу, 18 сентября, сторонники Трампа. Он проходит в поддержку тех, кого обвиняют в штурме здания Конгресса 6 января.