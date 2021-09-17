Четыре человека арестованы на митинге в Вашингтоне
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:53, 19 сентября 2021
КапитолийФото: ru.wikipedia.org/United_States_Capitol_-_west_front.jpg: Architect of the Capitolderivative work: O.J. - United_States_Capitol_-_west_front.jpg, Общественное достояние,
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В ходе митинга сторонников бывшего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне полиция Капитолия арестовала четырёх человек. У одного из арестованных было обнаружено оружие. Об этом сообщает правоохранительное ведомство.
Кто-то указал на похожий на пистолет предмет в руке у мужчины в толпе. Свидетель сообщил офицеру полиции, который задержал подозреваемого, — сообщает полиция Капитолия в своём отчёте.
Позднее правоохранители установили, что задержанный действительно был вооружён. Кроме того, два человека были арестованы по выданным в Техасе ордерам, ещё один — за нарушение условий освобождения.
Митинг у Капитолия организовали в субботу, 18 сентября, сторонники Трампа. Он проходит в поддержку тех, кого обвиняют в штурме здания Конгресса 6 января.