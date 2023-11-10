Четверо врачей в ресторане спасли жизнь мужчине за соседним столиком в США NYP: в США четверо врачей спасли в ресторане мужчину с сердечным приступом

Фото: Global Look Press/Sun Sentinel

Четверо медиков из Флориды, в числе которых оказались доктор Николь Бреннер и ее три ординатора, спасли пожилого мужчину в ресторане на берегу озера Нона, сообщила газета New York Post. По данным издания, у Эдди Монтеро случился инфаркт во время ужина.

Мужчина приехал в город Орландо для встречи с дочерьми и внуком. Сидя за столиком в ресторане, он потерял сознание. К счастью для мужчины, за соседним столиком оказались медики. Они немедленно начали сердечно-легочную реанимацию.

Мы сразу же проверили ему пульс, поняли, что произошла остановка сердца, и начали сердечно-легочную реанимацию. Доктор Саад-Омер вызвал скорую и проверил, какую еще срочную помощь мы можем получить в районе. Доктора Алисия и Ривера отлично провели реанимацию, выполнили мою часть работы, потому в моем положении это было бы трудновато, — заявила Николь Бреннер, имея в виду свою беременность.

В итоге Монтеро благополучно доставили в больницу, где его лечение взял под контроль доктор Саад-Омер. После восстановления мужчина выразил благодарность своим «ангелам-хранителям». По мнению доктора Бреннер, все случившееся похоже на божественное вмешательство, так как они оказались в нужном месте в нужное время.

Ранее глава Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин спас жизнь стюардессе авиакомпании «Уральские авиалинии», у которой остановилось сердце. В этот момент самолет находился на высоте 10 тысяч метров. Лайнер экстренно приземлился в Волгограде, после чего женщина была госпитализирована. Ее направили в стационарное отделение больницы № 25, жизни бортпроводника ничего не угрожает.