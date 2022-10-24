«Черный четверг»: как началась Великая депрессия

Фото: wikipedia.org

Биржевой крах 1929 года

24 октября 1929 года в Нью-Йорке началась паника на бирже. День запомнился современникам как «черный четверг». За ним последовали черные пятница, понедельник и вторник. Мир не знал более страшного экономического кризиса. Началась Великая депрессия. О том, что привело к катастрофе и каковы были ее последствия, — в материале NEWS.ru.

Десять лет процветания

Первая мировая война разрушила счастливую жизнь старой Европы. Страны и народы, еще недавно не помышлявшие о кровопролитии, насмерть вцепились друг в друга, желая уничтожить врага любой ценой. На поля сражений вышли многомиллионные армии. Современное вооружение уничтожало десятки тысяч солдат всего за несколько часов боев. Северная Франция и Бельгия превратились в пустыни, изрытые воронками от снарядов.

Экономика всех держав, участвовавших в мировой войне, была подорвана длительным напряжением сил. Была уничтожена или растрачена треть национального богатства воюющих стран. Государственный долг вырос в десятки раз. Даже Великобритания, бывшая в 1914 году первой экономикой мира, была вынуждена откатиться назад.

Зато Соединенные Штаты, вступившие в Первую мировую войну позже всех, получили огромную прибыль. Американская экономика поднялась на военных заказах из Европы. Американские банки кредитовали европейские державы. В США начался невиданный экономический подъем. 1920-е годы стали называть золотыми. Почти исчезла безработица, спрос на рабочую силу превышал предложение. Росла оплата труда.

Именно в 1920-е годы начал складываться многочисленный американский средний класс. Доходы американцев в 1925 году увеличились с $5,8 млрд до $8,2 млрд. Простой квалифицированный заводской рабочий уже мог позволить себе небольшой домик в пригороде, автомобиль, электрическую бытовую технику. Средний класс стал массовым.

Стоимость произведенной в США продукции за период с 1920 по 1929 год выросла в шесть раз. У людей, которые раньше едва сводили концы с концами, появились свободные средства, которые были выброшены на рынок инвестиций. Это еще больше подстегивало рост экономики, ведь акции американских компаний постоянно росли, как рос и спрос на них, а следовательно, увеличивалась прибыль.

К 1929 году на бирже играло более миллиона человек — цифра, не виданная ранее ни в одной стране мира, ведь еще недавно торговля акциями была занятием для небольшого числа крупных инвесторов, вкладывающих в предприятия значительные капиталы. 90% всех сделок носили спекулятивный характер. Акции покупались в ожидании быстрого скачка цен, после чего они продавались с прибылью, а полученные деньги вкладывались в новый пакет.

К 1929 году рост рынка и получаемые на бирже сверхприбыли привели к тому, что деньги начали уходить с внутреннего потребительского рынка США. То, что американцы ранее тратили на покупку квартир, автомобилей или одежды, стало куда выгоднее расходовать на акции, чтобы всего за месяц-другой получить 20–30% прибыли буквально из воздуха.

Представители среднего класса брали кредиты в банке, закладывая все, что у них было, чтобы на полученные средства купить постоянно растущие в цене акции американских компаний. Из-за падения внутреннего спроса стал проявляться кризис перепроизводства, но пока акции росли в цене, о печальных последствиях гонки за прибылью никто не задумывался.

Фото: Scherl/Global Look Press Нью-Йорк

Американская экономика достигла невиданного размера — 40% мировой. ВВП США, составлявший в 1923 году $61 млрд к 1929 году, почти удвоился и достиг $103 млрд. При этом с 1922 по осень 1929 года биржевой индекс Доу-Джонса поднялся со 103 пунктов до 381, то есть вырос почти в четыре раза, заметно обогнав рост ВВП.

Во многом эти цифры были «дутыми». Биржевой пузырь рано или поздно должен был лопнуть. Но тогда в мире еще не сталкивались с серьезными кризисами и не умели прогнозировать их возникновение. Наоборот, в США господствовала уверенность, что экономический рост будет продолжаться вечно. В 1929 году газеты объявили о начале «эры процветания», которая должна была привести к невиданному росту уровня жизни простых американцев.

Процветание за счет спекуляций

Однако уже тогда наиболее острожные аналитики стали писать о том, что становится все труднее получить кредит на развитие производства или открытие новой фирмы. На богатейшем внутреннем рынке Америки не хватало свободных денег. Все они уходили на биржу. Производство, лежавшее в основе экономического роста США, оказалось в подчиненном положении по отношению к рынку акций.

Виртуальный доход, являющийся следствием биржевых спекуляций, оказался важнее, чем реальные деньги, поступавшие от проданной продукции. Создавалось ощущение, что большую часть компаний Америки можно просто закрыть и они все равно будут приносить прибыль владельцам акций. Парадоксальная ситуация, хотя на биржах обычно существует баланс между брокерами, играющими на повышении курса акций, и теми, кто делает ставку на понижение. Так вот, после 1924 года играющих на понижении курса, в США просто не осталось.

Впрочем, нельзя сказать, что правительство США не видело назревающей проблемы и ничего не пыталось сделать. В 1924 году значительно подняли пошлины на импортные товары, чтобы открыть внутренний рынок преимущественно для американских товаров. А в 1927 году по решению Конгресса США за границу были посланы сотни торговых агентов, перед которыми была поставлена задача искать новые рынки для американской промышленной продукции.

Но это были полумеры, ведь в экономике господствовала идеология невмешательства. Считалось, что чем меньше власть вникает в то, как работает рынок, тем лучше это для всех. Чем меньше государственного вмешательства, тем больше свободы и тем выше экономический рост.

Федеральная резервная система США попыталась затормозить бум кредитования биржевых инвестиций. Для этого была предпринята самая простая мера: с 1928 года началось постепенное повышение ставки рефинансирования, что на фоне спекулятивного роста рынка приводило к падению объема доступного капитала. В итоге проблема только усугубилась. Высокая доходность фондового рынка все равно заставляла направлять все имеющиеся средства на биржу, а в промышленность стало поступать еще меньше денег.

Фото: National Archives Photo/wikipedia.org Толпа в американском банке в Нью-Йорке во время банковской паники в начале Великой депрессии

«Черный четверг»

К началу октября 1929 года на фондовом рынке США начался период нестабильности. Мгновенное резкое падение стоимости акций чередовалось с внезапным кратковременным ростом курса. Смутные ожидания краха не покидали брокерские компании, работавшие на бирже. Все готовились к какому-то необычайному событию, равного которому еще не было.

В среду, 23 октября, курс акций снизился на относительно небольшую цифру, примерно 4%. Это внезапное падение вызвало серьезное беспокойство держателей крупных инвестиционных портфелей. Для минимизации рисков акции начали массово продавать.

В «черный четверг», 24 октября, на Нью-Йоркской фондовой бирже началась паника. Огромное количество акций, в один момент выброшенных на рынок, привели к резкому падению стоимости множества больших и мелких компаний.

Представители ведущих банков страны, благополучие которых прямо зависело от стабильности на бирже, в обеденный перерыв срочно собрались на совещание. Было решено бросить все свободные капиталы на скупку акций, чтобы остановить панику, причин которой никто не понимал.

Казалось, метод должен был помочь, ведь так в 1907 году уже остановили начинавшуюся панику на бирже. На рынок в течение нескольких часов выбросили $20 млн (примерно $7 млрд в наши дни — огромные деньги) для скупки падающих акций. Падение стоимости акций замерло, а затем курс начал медленно расти. Это ненадолго вернуло инвесторам веру в экономику США и остановило катастрофический слив активов. В конце биржевого дня удовлетворенные финансисты разъехались по домам, считая, что поставленная задача решена и экономике Америки более ничего не угрожает.

В пятницу и субботу вливания денег на рынок продолжались. Казалось, что падение окончательно остановилось и рынок стабилизировался. Но утром в понедельник вести о падении рынка на 9% за один день были разнесены газетами по всей стране. Теперь уже в игру вступили мелкие инвесторы, которые требовали срочно избавляться от неликвидных ценных бумаг, чтобы спасти хотя бы часть вложенного капитала. Результаты, достигнутые в минувшую неделю, оказались ничтожны. Падение стоимости акций продолжилось, приняв уже катастрофический масштаб. Всего за один день было продано более 9 млн акций.

Фото: Global Look Press Толпы собираются у Нью-Йоркской фондовой биржи во время краха Уолл-стрит в 1929 году

Президент Гувер срочно созвал совещание, на которое позвал лидеров промышленности, представителей рабочих и фермеров. Он выступил с речью, призывая сохранять твердость духа и трудиться, даже если это не приносит прибыли. Патриарх американской промышленности, первый в истории миллиардер Джон Рокфеллер, которому исполнилось 87 лет, сказал:

Депрессии приходят и уходят, процветание всегда возвращается, вернется и сейчас.

Кризис усугубляется

Но начавшуюся панику было уже не остановить. Во вторник на продажу было выставлено столько акций, что уже к середине дня полностью кончились желающие покупать их, несмотря на все более снижающуюся стоимость. Такого никогда не случалось в мировой финансовой истории. Брокеры сидели в кабинетах, с грустью наблюдая за происходящим. Биржа была парализована и фактически прекратила свою работу.

За один день рыночная стоимость ценных бумаг снизилась на $14 млрд, падение составило 17,3%. Акции Radio Corporation упали в цене с $40,25 до $26 всего лишь за первые два часа торгов, за акции Goldman Sachs Trading Corporation вечером давали только $35, хотя утром они оценивались в $60. Акции National City Bank of New York — крупнейшего банка США, — стоившие $5200 за акцию, упали до $1600. В «черный вторник» было продано 16 410 035 акций.

Гигантские состояния в мгновения превращались в ничто. Более всего пострадали те, кто покупал акции на заемные средства. Биржевиков охватило отчаяние. Люди, идущие по Уолл-стрит, наблюдали, как из окон высотных зданий падали недавние богачи, вдруг ставшие нищими. Вечером 29 октября на улицах Нью-Йорка и Чикаго стояли новенькие роскошные автомобили, отдаваемые с рук за четверть цены, лишь бы расплатиться с долгами. Началась массовая продажа недвижимости, за кредиты по которой было нечем платить.

Все это лишь подогревало панику и сеяло еще большее недоверие к финансовой системе. Вслед за биржевым крахом немедленно стала испытывать самые серьезные проблемы американская экономика. Так началась Великая депрессия — самый грандиозный кризис в истории человечества.

Вот как описывал уже самые первые последствия депрессии историк США Анатолий Уткин:

Месяц за месяцем исчезали некогда популярные марки автомобилей: «Штутц», «Оберн», «Корд», «Эдвард Пиэрлесс», «Пирс Арроу», «Дюзенберг», «Франклин», «Дюрант», «Локомобиль». В те времена объявить себя банкротом считалось зазорным. Люди старались прикрыть свои несчастья. Некоторые открыто просили милостыню. Другие нашли смысл в заострении старых лезвий. Курили десятицентовые сигареты «Вингз», создавали собственный сорт сигарет и продавали их дешевле табачных лавок. Томатный суп стал популярен. Обручальные кольца продавали повсюду, мебель выставлена на улице, родственников умоляли дать энную сумму взаймы. Мужчины открывали пивные, жены за доллар делали прическу, маникюр и прочее. Эти последние усилия удержаться чаще всего давали краткосрочные результаты. Последняя надежда угасала, отец семейства шел в Сити-холл и регистрировался как безработный. Численность безработных достигла 17 миллионов — а за ними стояли семьи.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press Предметы первой необходимости раздаются бедным гражданам. 1929 год

Экономика США рухнула

Паника продолжалась неделю. После чего катастрофическое падение остановилось. За семь дней рынок сократился на 40%, а потери от снижения капитализации составили $40 млрд, больше, чем США истратили на участие в Первой мировой войне. Однако до достижения дна было еще далеко. Цены на акции продолжали медленно снижаться вплоть до 1933 года.

Резкое падение стоимости акций привело к тому, что банки, кредитовавшие покупателей акций, остались без денег и уже сами не могли выдавать кредиты. Банковскую систему США лихорадило, началась серия банкротств финансовых учреждений. За три года разорились 40% банков страны. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия, лишенные кредитной поддержки, останавливали производство и массово увольняли рабочих. Кризис становился масштабнее с каждым днем.

В Нью-Йорке не было квартала, где арендаторов не выгоняли бы на улицу за невозможность оплатить жилье. Во многих городах Америки люди, лишившиеся крова, жили прямо на улице, сооружая дома из ящиков. Муниципальные службы перестали следить за дорогами, убирать мусор и снег, ремонтировать канализацию и водопровод.

Чтобы получить поддержку в виде тарелки бесплатного супа от благотворительной организации, нужно было «доказать свой статус» — продать все имущество, исчерпать все виды доходов, исчерпать кредиты, иметь заверенные доказательства того, что все твои родственники разорились и никто уже не может помочь. В некоторых штатах больницы отказывались принимать пациентов, если у тех не было справки из банка о наличии средств на счете. Индустриальные центры не могли содержать миллионы безработных.

При этом государство, находящееся в плену догматов о «невидимой руке рынка», долгое время не принимало никаких мер по стабилизации. Только в феврале 1932 года Федеральная резервная система предприняла первые действия: была снижена ставка рефинансирования с 6% до 4%.

Президент Гувер и его окружение пытались организовать государственные закупки, чтобы вывести денежную массу на рынок. Но денег у правительства было мало. Хотя Федеральная резервная система отлично знала, что промышленное и сельскохозяйственное производство катастрофически падает, считалось, что ничего страшного не происходит. Министр финансов США Эндрю Меллон утверждал, что рынок сам должен установить соотношение спроса и предложения.

Фото: Global Look Press Президент Герберт Гувер выступает на совместном заседании конгресса

Меллон с огромным цинизмом заявлял Гуверу, что только шоковая терапия может быть ответом правительства на кризис:

Ликвидируйте рабочую силу, ликвидируйте запасы, ликвидируйте фермеров, запретите продажу крупных земельных участков... Это устранит гниль в системе. Высокая стоимость жизни немедленно станет ниже. Люди будут работать более упорно, в их жизни будет господствовать мораль. Произойдет автоматическое приспособление цен, умелые бизнесмены сменят глупых неудачников.

Долгие годы упадка

Наихудших показателей американская экономика достигла в марте 1933 года. Валовой национальный продукт США сократился в 1930 году на 9,4%, а в следующем году — на 8,5%. Дефицит федерального бюджета достиг такого размера, какого не было в годы Гражданской войны. Доходы компаний и наемных работников падали. Тьма депрессии накрыла страну, у американцев возникло ощущение конца света. Акции, которые стоили в 1929 году $25, продавались за 50 центов, упав в цене в 50 раз.

Кризис, поначалу ударив по биржевикам и инвесторам, затем перекинулся на простой народ. Но по мере усугубления ситуации с проблемами стали сталкиваться и обеспеченные люди. В США резко сократилось количество домашней прислуги — содержать горничную теперь могли себе позволить очень немногие, хотя еще недавно это было необходимой частью образа жизни верхушки среднего класса. Буржуа продавали дорогие дома и автомобили, переезжая в более скромные районы городов, резко сокращали расходы на медицину, образование и отдых.

Низы среднего класса превратились в бедняков. Заработную плату учителям, находившимся на содержании муниципальных властей, выдавали в виде бесплатной тарелки супа. В Чикаго половина учителей потеряли свои дома и ютились у родственников или жили на улице.

Уровень промышленного производства в 1933 году составлял 50% от 1929 года. 12 миллионов человек были лишены работы. По всей стране росло число самоубийств: простые американцы не выдерживали тягот бесконечного экономического кризиса.

Фото: Scherl/Global Look Press Мужчина, ищущий работу во время Великой депрессии. Табличка на машине с надписью «Хочу работу»

Летом 1930 года в 30 штатах Америки небывалая жара погубила урожай, а еще в 15 штатах выпала только половина обычной нормы осадков. Но даже стихийные бедствия не спасли фермеров от падения цен на производимую ими продукцию.

Фермеры, неспособные даже заплатить налог, бросали дома, поля с пшеницей, забивали скот и уезжали в города в тщетной надежде найти работу. За три года кризиса 600 тысяч ферм, на многих из которых работало несколько человек, оказались разорены.

Новый курс Рузвельта

Положение в экономике начало меняться лишь со сменой власти. Президент Гувер настолько потерял поддержку в народе, что на митингах перед президентскими выборами года его освистывали и не давали выступать.

Следующим президентом в ноябре 1932 года стал Франклин Рузвельт. Он резко изменил политику правительства по отношению к кризису и заявил о необходимости решительного вмешательства государства в экономику. Для США это была страшная ересь, но положение было столь тяжелым, что конгресс поддержал президента.

Рузвельт провозгласил «Новый курс». Доктрина невмешательства была отброшена, вместо нее использовалась экономическая концепция Джона Кейнса, утверждавшего, что главное для успешного функционирования рынка — это эффективный спрос, заставляющий экономику расти. Но спрос еще только предстояло создать, ведь американцы не богатели, а нищали.

Были организованы финансируемые из бюджета общественные работы, на которые привлекались безработные, которые строили шоссе и осушали болота. С помощью государственных заказов создавались новые рабочие места. В промышленности государство стало вникать в дела отдельных предприятий и регулировать основные бизнес-процессы. В сельском хозяйстве государство определяло потребности в производстве различных культур и субсидировало фермеров. В экономике появились черты планового хозяйства. Чтобы оплатить возросшие расходы бюджета, произошел отказ от жесткого монетаризма в пользу политики контролируемой инфляции.

Это дало очень быстрые результаты. Экономика США стала восстанавливаться. К 1935 году начался устойчивый экономический рост, хотя окончательно последствия кризиса были преодолены лишь в 1941 году, после вступления Соединенных Штатов в мировую войну.