Череп огромного морского существа выбросило на берег в США

Фото: twitter.com/krystal scarborough

Неподалеку от американского города Сан-Франциско на берег выбросило череп огромного морского существа, сообщает The Sacramento Bee. На кадрах, которые очевидцы публиковали в соцсетях, видно, что его длина составляет не менее двух метров.

Эксперты из Музея естественной истории в Санта-Круз полагают, что это кость кита или финвала. Однако останки слишком сильно разложились, чтобы их можно было идентифицировать.

То, что осталось сегодня, — это базикраниум (основание черепа) с прикрепленными частичными так называемыми ноздрями, — подчеркнули специалисты.

Ранее пляж на севере Дании оказался усыпан тысячами пар обуви. Ботинки выбросило на берег, после того, как судно компании A.P. Moller-Maersk потеряло 46 контейнеров в шторме. Корабль Mayview следовал из немецкого Бремерхафена в польский Гданьск. Помимо обуви, в утерянных в результате непогоды контейнерах также были и другие товары — медицинское оборудование и небольшие колеса для тачек.

До этого морской берег в Александровск-Сахалинском районе на Дальнем Востоке завалило морскими деликатесами. Жители мешками собирали живых кальмаров, которых выбросило из воды во время шторма. Необычное явление сахалинцы заметили около села Арково. Видео с усыпанным морепродуктами берегом уже появилось в Сети.