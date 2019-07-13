Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) 14 июля решила провести массовые рейды по задержанию нелегальных иммигрантов. По официальным данным, планируется арестовать порядка 2000 человек, которые затем будут либо депортированы, либо — при наличии подозрений в совершении преступления — предстанут перед американским судом. Борьба с незаконно находящимися в США иностранцами была одним из главных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа и позднее стала важной составляющей его президентского срока. Однако, выдворяя нелегалов, которых американский лидер считает источником преступности, он бросает вызов и местным властям страны.

Charles Reed/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рейды по задержанию нелегальных иммигрантов были анонсированы в 10 крупнейших городах США, включая Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк, Балтимор, Сан-Франциско и другие. Интересно, что почти все они причисляются к категории Sanctuary Cities, то есть так называемых «городов-убежищ». Это понятие, которое в американском законодательстве чётко не определено, подразумевает в целом, что местные власти в той или иной степени защищают нелегалов от депортации, если таковая им грозит лишь на основании их миграционного статуса. То есть любой приезжий, при отсутствии числящихся за ним правонарушений, может спокойно продолжать проживать в «своём» Sanctuary City даже по истечении срока его визы (или если её вовсе не было). В случае совершения преступления в «городе-убежище» он обычно отбывает наказание на его же территории, после чего также не может быть выслан. Всё это осложняет деятельность Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), занимающейся депортацией нелегалов, так как её сотрудникам необходимо согласие местного руководства. Власти же Sanctuary Cities отказывают в среднем в 6-8 тысячах требований о высылке в год.

После объявления о масштабных рейдах 14 июля руководители ряда городов, попавших под прицел ICE, призвали местную полицию (а общего полицейского ведомства в США нет, так что локальные ведомства независимы от Вашингтона) не оказывать содействия задержаниям нелегалов. Не на руку Трампу пришлось и то, что он заранее сообщил об «операции», и это не понравилось руководству Иммиграционной и таможенной полиции.

Ничего секретного нет, — сообщил американский лидер в своём микроблоге за два дня до рейдов. — Это большая операция. Она начнётся в воскресенье. Они (сотрудники ICE — News.ru) будут задерживать людей и возвращать в их страны. Или они будут задерживать преступников и отправлять в тюрьмы.

Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские правозащитники, отмечая, что аресты начались ещё неделей раньше заявленного срока, успели подробно проинформировать нелегалов об их правах. В частности, о том, что закон позволяет им не впускать в своё жилище сотрудников ICE. Поэтому эффективность рейдов 14 июля — под большим вопросом.

А вот значимость нынешней акции для Трампа переоценить сложно. Борьбу с нелегальной миграцией он провозгласил одной из главных своих задач. Причём, как признают эксперты из различных стран, сыграл он на популизме, явно преувеличив масштаб проблемы. Конечно, основная ставка в миграционном вопросе сделана была на строительство стены на границе с Мексикой, но пока этот процесс протекает совсем не так, как желал бы американский президент. Следовательно, надо громко заявить о себе на другом направлении. Кроме того, «точечный удар» по Sanctuary Cities также важен для Трампа: ещё в ходе своей предвыборной кампании он обещал урезать их властям федеральные гранты за «содействие» нелегалам, чего пока так и не смог сделать из-за контроля Демократической партии над Палатой представителей американского Конгресса.

Что касается демократов, то они, видя неудачи Белого дома, уже попытались перехватить миграционную повестку, обещая узаконить статус всех находящихся в США нелегалов в случае победы своего кандидата на будущих президентских выборах. Таким образом, «облава» на мигрантов может дорого обойтись Трампу. Если ему не удастся выполнить данные своему электорату обещания — а это уже фактически случилось, ведь изначально он планировал депортировать «миллионы», — то часть избирателей с большой вероятностью просто отвернётся от него. Власти же «городов-убежищ», которые и раньше президента не жаловали, очевидно, атакуют его с новой силой, привлекая на свою сторону конгрессменов от соответствующих штатов. А последним, конечно, важнее сохранить поддержку крупных городов и удержаться на Капитолийском холме, чем следовать в русле Белого дома.