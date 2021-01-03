Человек погиб при стрельбе в церкви в Техасе

Стрельба произошла в одной из церквей города Уайнона в американском штате Техас. В результате ЧП погиб как минимум один человек.
Кроме того, по меньшей мере несколько человек пострадали,
Погибшим оказался священник. Он вступил в конфликт с мужчиной, который прятался в церкви.
По словам представителя местной полиции, предполагаемого преступника удалось задержать. Губернатор штата Грег Эбботт выразил соболезнования семье и друзьям погибшего, а также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за хорошую работу.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве задержали злоумышленника, который открыл стрельбу при попытке ограбления банка в районе станции метро «Павелецкая». Мужчина сделал несколько выстрелов из огнестрельного оружия в здании банка, после чего скрылся с места происшествия, ничего не забрав. Полицейские нашли его спустя три дня после инцидента. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о разбое.