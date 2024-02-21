Человеческую ногу нашли на путях метро крупного города Человеческую ногу в штанине обнаружили на путях метро в Нью-Йорке

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В Нью-Йорке обнаружили человеческую ногу на путях метрополитена, сообщает New York Post. Часть тела находилась в штанине и была обожжена.

Находка была сделана департаментом городской полиции 19 февраля. Нога лежала на путях в районе Бронкс между 167-й и 170-й улицами. Кому принадлежит конечность и как она оказалась в метро, пока не установлено. Сотрудники службы судебно-медицинской экспертизы проводят исследования.

Ранее на пляже в Турции нашли разлагающийся труп без головы и руки. Тело обнаружили на побережье пятизвездочного отеля в районе Ченгера в Анталье. Труп заметили сотрудники гостиницы и вызвали береговую охрану, а также подразделение жандармерии Ченгера. Тело было сильно обезображено и почти не имело схожести со строением скелета. Останки отправили на экспертизу для установления личности погибшего.

После этого на пляжах в Анталье обнаружили еще два трупа. Один из них принадлежал мужчине, его нашли в районе Ташагыл около Манавгата. Другое тело обнаружили на пляже отеля в районе Кызылот. Оба трупа сильно разложились, погибшие были одеты лишь в шорты, на ногах была обувь. Причины смерти пока не установлены.