«Чего добиваемся?»: в США вновь поставили под вопрос помощь Украине Спикер палаты представителей потребовал объяснить цель США на Украине

Фото: Official White House/Adam Schultz

Джо Байден

Администрация президента США Джо Байдена должна сформулировать стратегию Вашингтона по Украине, заявил спикер палаты представителей конгресса страны Майк Джонсон в интервью телекомпании CBS. По его словам, от этого зависит дальнейшее выделение помощи Киеву. Политик считает, что Белый дом должен начать говорить с американцами начистоту и объяснить, чего он добивается.

Чего мы добиваемся на Украине? Какова наша стратегия? Какую цель мы преследуем? Как мы будем осуществлять контроль над этими драгоценными средствами налогоплательщиков? — заявил Джонсон.

Государственный долг США превышает $34 трлн, напомнил он, а выделение дополнительной помощи Украине обернется его увеличением. По словам Джонсона, он пытается добиться ответов от Белого дома «в письменной форме, публично и в частном порядке», однако никакой реакции не поступает.

При этом Джонсон, по его словам, заверил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке. Несмотря на это, он считает важным в первую очередь обеспечить безопасность США.

Ранее американские СМИ заявили, что без поддержки стран Запада Украина будет вынуждена сократить бюджетные расходы или начать печатать деньги. Журналисты отмечают, что Киев также находится в уязвимой ситуации из-за растущей обеспокоенности насчет возможной смены общественного мнения в США после выборов президента в 2024 году.