ChatGPT научился «копаться» в памяти пользователей Fox News: чат-боты помогают вспомнить названия забытых фильмов

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Чат-боты на основе нейросетей, в том числе ChatGPT, оказались полезны тем, кто не может вспомнить название фильма, шоу или игры из детства, сообщает Fox News. По информации канала, многие уже воспользовались таким способом покопаться в собственной памяти, причем успешно.

Журналисты отметили, что чат-боты придут на помощь тогда, когда что-то забытое «вертится на кончике языка». Так, отправив в чат несколько наводящих предложении, можно получить результат, которого не добиться в обычных поисковиках.

Так, писатель Эндрю Ллойд отметил, что более 20 лет пытался найти в Сети упоминания о старом шоу, которое любил смотреть в 1990-х годах. Позднее, узнав о возможностях нейросетей, он обратился к ChatGPT и наконец нашел ответ — «Потерянное детство».

Ранее также выяснилось, что ChatGPT может выдавать случайным пользователям гигабайты конфиденциальной информации. Об этом пользователей предупредила международная группа ученых, в которую вошли специалисты Google DeepMind и Вашингтонского университета. Среди таких данных специалисты обнаружили имена, фамилии и номера телефонов, идентификаторы соцсетей и откровенный контент с сайтов знакомств.